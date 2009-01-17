Україна має припинити дотувати економіку Росії

Україна повинна припинити дотувати економіку Росії, встановлюючи необґрунтований тариф на транзит, що в 3-5 разів нижчий від ринкового.

Про це заявив з парламентської трибуни голова Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції, лідер Народного руху України Борис ТАРАСЮК.

Більше того, підкреслив депутат, Україна має укладати контракти на транзит російського газу не з “Газпромом”, а з європейськими споживачами напряму.

Також необхідно перевести на ринкові засади орендну плату за використання об’єктів нерухомості і земельних ділянок Чорноморським флотом РФ в Криму, сказав Б.ТАРАСЮК.

Також парламентарій звернув увагу, що Росія, “яка в останній час згадала про існування енергетичної Хартії, вперто відмовляється її ж ратифікувати і дотримуватися її ж принципів, чим ще раз підтверджує свою нецивілізовану поведінку у питаннях поставки газу”.

«РФ вдається до шантажу у зимовий, морозний період, й вперто відмовляється від укладання з Україною довгострокових контрактів на постачання газу і його транзит у західному напрямі з прозорими умовами, що відповідають Європейській енергетичній хартії», - зауважив Б.ТАРАСЮК.

«Україна повинна вибудувати з Росією цивілізовані зрозумілі відносини за ринковими принципами, інакше газових лихоманок у майбутньому нам не уникнути», - підсумував він, повідомили УНІАН у прес-службі Б.ТАРАСЮКА.