Медведєв сказав Путіну та Тимошенко домовлятися без нього
18:11, 17 січня 2009Політика
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поки що тільки про транзит
Переговори про відновлення постачань російського газу до Європи продовжать прем`єр-міністри Росії і України Володимир ПУТІН і Юлія ТИМОШЕНКО.
Про це повідомив Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ сьогодні на прес-конференції за підсумками газової конференції в Москві, передає РІА «Новости».
"Ми говорили про те, яким чином можна було б досягти рішення і перейти до негайного відновлення постачань російського газу до Європи. Ці переговори продовжаться за участю Росії і України, їх проводитимуть глави уряду РФ Володимир ПУТІН і України - ТИМОШЕНКО", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.
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