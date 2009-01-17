Медведєв сказав Путіну та Тимошенко домовлятися без нього

Переговори про відновлення постачань російського газу до Європи продовжать прем`єр-міністри Росії і України Володимир ПУТІН і Юлія ТИМОШЕНКО.

Про це повідомив Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ сьогодні на прес-конференції за підсумками газової конференції в Москві, передає РІА «Новости».

"Ми говорили про те, яким чином можна було б досягти рішення і перейти до негайного відновлення постачань російського газу до Європи. Ці переговори продовжаться за участю Росії і України, їх проводитимуть глави уряду РФ Володимир ПУТІН і України - ТИМОШЕНКО", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.