Переговори в Москві триватимуть "скільки необхідно"

Переговори в Білому Домі прем`єр-міністрів Росії і України Володимира Путіна і Юлії Тимошенко щодо газової проблематики проходять у розширеному складі, повідомив журналістам прес-секретар російського прем`єра Дмитро Пєсков.

"Переговори проходять у розширеному складі", - сказав він. "Переговори триватимуть стільки, скільки необхідно", - додав прес-секретар.

Пєсков пообіцяв за підсумками переговорів проінформувати пресу, яка не залишається в будинку уряду РФ, про їх підсумки.

У суботу Путін і Тимошенко спочатку близько 16.00 мск зустрілися в Білому Домі, але після короткої бесіди вирушили до Кремля, де практично паралельно почалася міжнародна конференція з проблеми забезпечення транзиту газу через Україну до Європи.

Після закінчення конференції прем`єри двох країн повернулися до Будинку уряду РФ, де після близько двох годин переговорів у вузькому форматі почалася зустріч з українською делегацією в розширеному в складі.

У переговорах голів урядів, за словами Пєскова, беруть участь керівники "Газпрому" і "Нафтогаза України" Олексій Міллер і Олег Дубина.

РІА "Новости"