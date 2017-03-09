Сьогодні у Гаазі - завершальні слухання у справі "Україна проти Росії", слово має РФ

Сьогодні слово для заперечень української позиції, заявленої раніше в рамках слухань, надано Росії.

У середу, коментуючи висловлені на адресу Києва звинувачення, глава української делегації Олена Зеркаль констатувала, що почуте від російської сторони не було чимось новим. "Все це ми чули протягом переговорів. Насправді, ми були готові до того, що почуємо, і на 95% ми передбачили, які саме факти будуть нам закидати. Чим більше буде брехні, і чим більше ми зможемо показати світу справжнє обличчя РФ, тим краще", - переконана глава української делегації.

Зеркаль також висловила жаль з приводу того, що у української делегації не було достатньо часу, щоб розвінчати "всю брехню, яку ми почули». «Але я думаю, що у нас ще буде нагода це зробити під час слухань справи по суті", - сказала вона.

В Гаазі продовжує йти дощ, єдиний кролик, який був помічений перед Палацом миру, ховається під деревом. Представників російських ЗМІ, які висвітлюють процес, не побільшало: оператор з Russia Today, який вчора сидів самотньо осторонь, так і залишився на самоті.

Зазначимо, вчора перед Палацом миру, де проходять слухання, під дощем паслися два кролики. За інформацією охоронців, тут живуть понад 15 кроликів, оскільки для них створено безпечне середовище та гарні умови життя.

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Як повідомляв УНІАН, 16 січня 2017 р. Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації під час агресії проти України.

У позові Україна заявила, що РФ порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму шляхом надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням, які вчинили низку актів тероризму на території України. До найтрагічніших терористичних атак російських маріонеток Київ відносить збиття літака «Малайзійських авіаліній» рейсу MH17, обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи і смертоносний вибух під час мирного зібрання в Харкові.

Крім того, Україна заявляє, що Росія порушує Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, беручи участь в кампанії з дискримінації щодо неросійських громад, які проживають на окупованій території Кримського півострова, зокрема, спільнот етнічних українців і кримських татар.

Україна просить Міжнародний суд ООН запровадити тимчасові заходи, спрямовані на запобігання продовженню порушень прав людини з боку РФ протягом розгляду справи Судом по суті.

В МЗС України очікують, що Міжнародний суд ООН прийме рішення про застосування запобіжних заходів протягом кількох тижнів.