РФ на суді в Гаазі не заперечила факту поставки смертельної зброї бойовикам – представник України

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це представник української сторони, доктор Гарольд Коха (Harold Hongju Koh) заявив сьогодні на судовому засіданні в ході слухання справи "Україна проти Росії".

Він згадав виступ представника РФ Самюеля Вордсворса, який, за словами Коха, не заперечував абсолютно кричущий факт, що Росія постачала смертельну зброю групам, що атакують цивільних на сході України.

"Він припустив, що коли є збройний конфлікт, то не може бути тероризму... Тероризм означає атаки на цивільних. РФ зобов'язалася запобігти фінансуванню тероризму", - наголосив Кох.

Він вказав, що, незважаючи на ці зобов’язання, Росія активно постачає терористам на Донбасі зброю та озброєння.

У зв'язку з цим представник української сторони перерахував факти застосування російського озброєння: зенітного ракетного комплексу «Бук», яким було збито літак «Боїнг» «Малайзійських авіаліній» (рейс МН17) влітку 2014 року над окупованою частиною Донецької області, обстріли цивільного населення із реактивних систем залпового вогню «Град» у Волновасі, Маріуполі, Краматорську, Авдіївці.

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Кох вказав, що "такі атаки незворотньо залякують та деморалізують цивільне населення у цих районах".

"Навіть у часи конфлікту цивільні, які живуть далеко від зони конфлікту і не беруть у ньому активної участі, можуть стати жертвами терористичних атак. У той час, коли «ЛНР» та «ДНР» залучені до бойових дій з українською армією, це жодним чином не звільняє Росію від відповідності в рамках Конвенції (про боротьбу з фінансуванням тероризму), коли вона надає ракети бойовикам, які потім стріляють з них, щоб вбивати цивільних в районах, які знаходяться далеко від зони бойових дій", - наголосив Кох.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня 2017 р. Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації під час агресії проти України.

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У позові Україна заявила, що РФ порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму, оскільки постачає озброєння терористам на Донбас, та Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, розгорнувши кампанію з дискримінації щодо неросійських громад, які проживають на окупованій території Кримського півострова, зокрема, спільнот етнічних українців і кримських татар.

Україна просить Міжнародний суд ООН запровадити тимчасові заходи, спрямовані на запобігання продовженню порушень прав людини з боку РФ протягом розгляду справи Судом по суті.

В МЗС України очікують, що Міжнародний суд ООН прийме рішення про застосування запобіжних заходів протягом кількох тижнів.