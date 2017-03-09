Апеляційний суд розгляне скаргу Насірова 13 березня

Про це повідомляє сьогодні прес-служба Апеляційного суду Києва.

"Розгляд апеляційної скарги, поданої на ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 07 березня 2017 року про обрання запобіжного заходу голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову у вигляді тримання під вартою, призначено на 13 березня 2017 року (11 год. 00 хв.), зал судового засідання № 201", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня детективи Національного антикорупційного бюро України вручили Насірову повідомлення про підозру вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

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Слідство вважає, що голова ДФС протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». Протягом зазначеного періоду Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов'язань зазначених підприємств, які не мали на це законних підстав і не надали належні для цього документи. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

7 березня Солом'янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, до 30 квітня, з можливістю внесення застави в розмірі 100 млн грн.