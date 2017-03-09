Франція запевнила Україну у збереженні позиції щодо окупованого Криму

Про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Парижі, передає "112 Україна".

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"Франція не визнає зараз і не визнає анексію Криму. Франція буде і надалі спільно з Німеччиною докладати всіх необхідних зусиль в "нормандському форматі" для того, щоби встановити мир і щоби загоїти ці болючі рани війни", - наголосив Еро.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" за його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.