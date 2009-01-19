Литвин завтра - на Житомирщині

Спікер відвідає низку соціальних установ

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН у вівторок здійснить робочу поїздку до Житомирської області. Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, В.ЛИТВИН планує відвідати низку соціальних установ для дітей, зокрема, Кмитівську спеціалізовану загальноосвітню школу-інтернат, Житомирський дитсадок № 26, Березівську спеціалізовану загальноосвітню школу-інтернат Житомирського району, Новоград-Волинську загальноосвітню школу-інтернат, Новоград-Волинський спеціалізований будинок дитини. Голова Верховної Ради України також дасть прес-конференцію та здійснить запис для обласного телебачення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter