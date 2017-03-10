Справа Насірова: САП перевіряє наявність у головного фіскала паспортів, окрім британського

Про це керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив в інтерв'ю газеті "Факти".

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"Безумовно. Британське Національне агентство по боротьбі зі злочинністю через дипломатичні канали офіційно підтвердило, що Насіров – підданий Сполученого Королівства", – говорить Холодницький.

Він підкреслив, що "це не інсинуації і не маніпуляції".

"Прокурор, коли оголошував клопотання в суді, показав ці документи. Не сканкопіі, які можуть бути фотошопом, не ксерокопії якісь. Це вагомі аргументи на користь того, чому ми наполягаємо на такий запобіжний захід, як арешт, а не на інший. Ми повинні усвідомлювати, що якщо у людини є паспорт іншої країни, то він просто втече, якщо не взяти його під варту. Потім ми його не отримаємо назад, адже мало країн видають своїх громадян", – зазначив Холодницький.

За його словами, САП перевіряє можливу наявність у Насірова паспортів інших іноземних держав.

"Так, не виключаємо, що можуть з'явитися ще й інші дані. Ми розіслали в певні країни запити. Чекаємо відповіді. Поки отримали відповідь тільки з однієї країни. Дякуємо британським колегам за оперативність", – сказав прокурор.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня детективи Національного антикорупційного бюро України вручили Насірову повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що голова ДФС протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр».

Протягом зазначеного періоду Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов'язань зазначених підприємств, які не мали на це законних підстав і не надали належні для цього документи. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн. 7 березня Солом'янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів, до 30 квітня з можливістю внесення застави в розмірі 100 млн грн.