Генпрокуратура хоче допитати Януковича у Росії
Департамент спеціальних розслідувань готує клопотання до Генпрокуратури РФ.
Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України має намір направити клопотання до Генпрокуратури Росії про допит колишнього президента Віктора Януковича на російській території в якості підозрюваного за двома кримінальними провадженнями - протидія протестних акцій і створення злочинного угруповання.
Читайте такожЄС затвердив продовження санкцій проти Януковича та його соратників ще на один рік
Про це повідомив начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в ефірі телеканалу «112 Україна».
«Ті документи (лист від Генпрокуратури РФ про готовність розглянути можливість допиту Януковича на території РФ у присутності українських правоохоронців – УНІАН) були отримані в рамках розслідування кримінального провадження за підозрою Віктора Януковича у державній зраді. Цей епізод розслідують слідчі прокурори Головної військової прокуратури», - сказав Горбатюк.
«Звичайно, в нашому департаменті відкрито також низку кримінальних проваджень. Це провадження, зокрема, у протидії протестних акцій. Російська Федерація, безпосередньо її Генеральна прокуратура відмовила у видачі, в екстрадиції колишнього президента, посилаючись нібито на ознаки політичного переслідування. Тому нами готується клопотання про допит його як підозрюваного для того, щоб ці матеріали були долучені до тих розслідувань, які є у нас», - зазначив він.
Читайте такожГолова Мінфіну: не можна третій рік поспіль не розуміти, як повернути вкрадені $1,5 мільярда "сім'ї" Януковича
Горбатюк підкреслив, що у кримінальному провадженні за підозрою Януковича в держзраді будуть приймати рішення слідчі прокурори Головної військової прокуратури ГПУ, а його департамент готує документи по двох інших кримінальних провадженнях.
«Що стосується тих звинувачень, які розслідуються нашим департаментом, то відповідні клопотання про допит в кожному виробництві, де повідомлено про підозру, зокрема, у протидії протестних акцій і в створенні і діяльності злочинного угруповання», - уточнив він.
За словами Горбатюка, допит буде відбуватися на території Російської Федерації, а хто його буде проводити повинна вирішувати російська сторона.
«Ми тільки говоримо, що такі слідчі дії повинні бути, щоб забезпечити підозрюваному особі допит за обставинами, в яких він звинувачується. А яким способом, згідно з міжнародними договорами, вирішує іноземна сторона: або самостійно, або запросять слідчих, або запропонують провести відеоконференцію», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, раніше захист Януковича заявляв, що ГПУ не може почати заочний процес у його справі, поки не проведе з ним слідчих дій.