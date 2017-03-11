Генпрокуратура хоче допитати Януковича у Росії

Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України має намір направити клопотання до Генпрокуратури Росії про допит колишнього президента Віктора Януковича на російській території в якості підозрюваного за двома кримінальними провадженнями - протидія протестних акцій і створення злочинного угруповання.

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Про це повідомив начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Ті документи (лист від Генпрокуратури РФ про готовність розглянути можливість допиту Януковича на території РФ у присутності українських правоохоронців – УНІАН) були отримані в рамках розслідування кримінального провадження за підозрою Віктора Януковича у державній зраді. Цей епізод розслідують слідчі прокурори Головної військової прокуратури», - сказав Горбатюк.

«Звичайно, в нашому департаменті відкрито також низку кримінальних проваджень. Це провадження, зокрема, у протидії протестних акцій. Російська Федерація, безпосередньо її Генеральна прокуратура відмовила у видачі, в екстрадиції колишнього президента, посилаючись нібито на ознаки політичного переслідування. Тому нами готується клопотання про допит його як підозрюваного для того, щоб ці матеріали були долучені до тих розслідувань, які є у нас», - зазначив він.

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Горбатюк підкреслив, що у кримінальному провадженні за підозрою Януковича в держзраді будуть приймати рішення слідчі прокурори Головної військової прокуратури ГПУ, а його департамент готує документи по двох інших кримінальних провадженнях.

«Що стосується тих звинувачень, які розслідуються нашим департаментом, то відповідні клопотання про допит в кожному виробництві, де повідомлено про підозру, зокрема, у протидії протестних акцій і в створенні і діяльності злочинного угруповання», - уточнив він.

За словами Горбатюка, допит буде відбуватися на території Російської Федерації, а хто його буде проводити повинна вирішувати російська сторона.

«Ми тільки говоримо, що такі слідчі дії повинні бути, щоб забезпечити підозрюваному особі допит за обставинами, в яких він звинувачується. А яким способом, згідно з міжнародними договорами, вирішує іноземна сторона: або самостійно, або запросять слідчих, або запропонують провести відеоконференцію», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше захист Януковича заявляв, що ГПУ не може почати заочний процес у його справі, поки не проведе з ним слідчих дій.