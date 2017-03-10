У Януковича пригрозили подати позов на ГПУ за відмову приїхати в Росію та допитати екс-президента

Адвокати колишнього президента Віктора Януковича заявляють, що подадуть до суду на співробітників ГПУ за те, що відмовились допитати Януковича в Росії. Про це пише УП з посиланням на заяву адвоката президента-втікача Віталія Сердюка.

Читайте також"Мордор замітає сліди": Геращенко прокоментувала повідомлення прокуратури РФ про лист Януковича Путіну

"Наскільки нам відомо, в грудні 2016 року Генеральна прокуратура надіслала кілька запитів про проведення допиту Віктора Януковича. Більше того, 13 липня 2016 року Печерський районний суд м. Києва виніс рішення, яким, на наше прохання, зобов’язав працівників Генеральної прокуратури здійснити допит Віктора Януковича за місцем його перебування", - заявив Сердюк, додавши, що ГПУ таким чином відмовляється виконувати рішення суду.

"Якщо ж ГПУ і надалі ухилитиметься від співробітництва з ГП РФ в рамках міжнародного права, в рамках Конвенції, це буде підставою для застосування механізму притягнення посадових осіб ГПУ до кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення", - наголосив Віталій Сердюк.

Як повідомляв УНІАН раніше, Генпрокуратура Росії відхрестилася від листа колишнього президента України Віктора Януковича з проханням ввести російські війська в Україну заявивши, що такого в РФ не отримували.