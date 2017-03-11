Луценко: справу про закупівлю бронежилетів для ЗСУ за завищеною ціною передано до суду
До Солом'янського суду направлено справу стосовно колишнього керівника Департаменту держзакупівель Міноборони Зражевського, який в 2014 році підписав платіжки за бронежилети і шоломи для ЗСУ за завищеною вартістю.
Прокуратурою передано на розгляд до Солом'янського районного суду Києва справу щодо екс-директора Департаменту державних закупівель Міністерства оборони Олександра Зражевського про закупівлю бронежилетів і шоломів для армії за завищеною ціною.
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Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook.
«До Солом'янського суду відправлена справа стосовно колишнього керівника Департаменту держзакупівель Міноборони Зражевського, який у 2014 році підписав платіжки за бронежилети та шоломи для ЗСУ по завищеній вартості», - йдеться у повідомленні.
Як відомо, Зражевський є також фігурантом справи про спробу перерахування 440 млн гривень на рахунок фіктивної фірми за поставку дизельного палива.
Після затримання цього чиновника в кінці 2014 року Міністерство оборони вирішило розпустити департамент держзакупівель і створило замість нього департамент матеріального забезпечення.