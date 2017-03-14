Суд виніс умовний вирок організатору "референдуму" про "ДНР" в Дружківці

Суд виніс вирок організатору «референдуму» у Дружківці Донецької області.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, у травні 2014 року жінка, розуміючи протиправність своїх дій, умисно організувала та активно сприяла проведенню в місті Дружківка незаконного референдуму щодо терористичної організації «ДНР».

«Жінка, будучи головою дільничної виборчої комісії, давала усні вказівки членам виборчої комісії про видачу бюлетенів для проведення голосування. Надалі вона брала участь у підрахунку голосів та складання протоколів за результатами голосування», - наголошується в повідомленні.

Дії правопорушника кваліфіковані за ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

За даними прокуратури, під час судових слухань пенсіонерка розкаялася у своїх діях і пояснила, що погодилася брати участь в організації «референдуму» з-за важкого матеріального становища.

Суд, враховуючи позицію державного обвинувачення і вік жінки, засудив його до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік, повідомили в прокуратурі.