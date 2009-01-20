Лукашенко подякував Ющенку за «колосальну підтримку»

Україна високо оцінює нинішній рівень двосторонніх відносин з Білоруссю.

Про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО після завершення українсько-білоруських переговорів у розширеному колі, що відбулися сьогодні в Чернігові під головуванням глав держав.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, В.ЮЩЕНКО зазначив, що задоволений динамікою розвитку відносин між країнами і хотів би бачити розбудову цих відносин ще більш успішною.

Зі свого боку Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО відзначив високий рівень довіри між українською та білоруською сторонами при вирішенні питань, що виникають у відносинах. Він повідомив, що у ході сьогоднішньої зустрічі було обговорено питання енергетичної співпраці України з Білоруссю. Щодо цього питання О.ЛУКАШЕНКО висловив сподівання, що Україна постачатиме Білорусі електроенергію.

Президент Білорусі також подякував своєму українському колезі «за колосальну постійну підтримку» Україною Білорусі на всіх рівнях спілкування з європейськими та американськими партнерами. Загалом О.ЛУКАШЕНКО оцінив свій нинішній візит до України як дуже важливий та продуктивний.

Сторони на переговорах також обговорили спільні проекти з країнами-сусідами, такими як держави Балтії та Польща.

З української сторони участь у переговорах взяли перший віце-прем`єр-міністр України, голова української частини міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торгівельно-економічного співробітництва Олександр ТУРЧИНОВ, міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО та заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК.

Після завершення переговорів у присутності Президентів відбудеться церемонія підписання українсько-білоруських документів.