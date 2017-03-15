Порошенко анонсував новий закон щодо Донбасу

Президент Петро Порошенко запропонував підготувати, розглянути та прийняти закон про відновлення територіальної цілісності України, який би відповідав національним інтересам держави. Про це глава він заявив під час сьогоднішнього засідання Ради національної безпеки і оборони, повідомляє прес-служба президента.

Глава держави наголосив на неприпустимості створення хвилі некерованості та анархії, до якої підштовхують окремі політичні сили, і яка цілком вписується в російську стратегію дискредитації України.

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«Наші партнери не розуміють, чому ми просимо підтримки у відновленні цілісності України назовні, коли всередині низка політичних сил поставила собі за мету позбутися частини Донбасу та випхати до Росії кілька мільйонів українців», - сказав Порошенко. При цьому він зазначив, що юридично легалізувати це пропонується законом про окуповані території.

«Лише уявіть собі інші наслідки такої законодавчої ініціативи. Подібний закон зруйнує мінський процес. Поховає міжнародні санкції проти Російської Федерації, оскільки вони прив'язані до Мінська. Місія ОБСЄ піде з Донбасу. Ми залишимося сам на сам з агресором на фоні неминучої ескалації воєнних дій», - наголосив Порошенко.

За його словами, він ініціює інший закон - про відновлення територіальної цілісності України.