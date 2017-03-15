Петро Порошенко анонсував новий закон щодо Донбасу

Президент України Петро Порошенко, відкриваючи засідання РНБО заявив, що ухвалення закону про тимчасово окуповані території зруйнує мінський процес.

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«Наші партнери не розуміють, чому ми просимо підтримки у відновленні цілісності України назовні, коли всередині низка політичних сил поставила собі за мету позбутися частини Донбасу та випхати до Росії кілька мільйонів українців», - сказав він.

«Юридично легалізувати це пропонується законом про окуповані території. Лише уявіть собі інші наслідки такої законодавчої ініціативи! Подібний закон зруйнує мінський процес. Поховає міжнародні санкції проти Росії, оскільки вони прив'язані до «Мінська». Місія ОБСЄ піде з Донбасу. Ми залишимося сам на сам з агресором на фоні неминучої ескалації воєнних дій», - додав президент.

Порошенко заявив, що пропонуватиме інший закон, який відповідає національним інтересам України, – закон про відновлення територіальної цілісності.