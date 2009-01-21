Кириленко: Ющенку треба змінити «тип політичної поведінки»

Лідер депутатської групи “За Україну” В’ячеслав КИРИЛЕНКО вважає, що для перемоги на найближчих президентських виборах нинішньому главі держави Віктору ЮЩЕНКУ необхідно змінити “тип політичної поведінки”.

Про це В.КИРИЛЕНКО заявив в інтерв’ю газеті “День” (№7 від 21 січня 2009 року).

“Я вважаю, що В.ЮЩЕНКО має актуальні шанси на перемогу...”, - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Щоправда, за словами народного депутата “для цього Президенту треба змінити в багатьох випадках риторику, тип політичної поведінки і вдатися до цілої низки резонансних рішень”.

“Тут вже слово за ним”, - констатував В.КИРИЛЕНКО.

Водночас, відповідаючи на запитання стосовно стрімкого падіння рейтингу В.ЮЩЕНКА на посаді глави держави, політик зауважив: “Якщо навіть вірити подібним опитуванням, то це для мене не привід мерщій тікати від Президента через те, що він тепер став непопулярним. Мої погляди сталі. Їх Президент України представляє набагато більшою мірою, ніж діючий прем’єр або лідер опозиції. Хоча я не думаю, що Президент зараз на шостому місці в рейтингу. Бо весь час була і є трійка, яка веде першість, і є вичерпним списком можливих кандидатів на перемогу на найближчих президентських виборах...”

Говорячи про свої особисті плани щодо участі у президентських виборах, В.КИРИЛЕНКО сказав, що “над цим не замислювався”.

“Але те, що я створюватиму громадський рух “За Україну!”, - це правда”, - повідомив політик.