Перебийніс розпочав виконання обов'язків посла України у Чехії

Про це він написав у Twitter.

"Сьогодні вручав вірчі грамоти президенту Чехії. А над Празьким Градом у зв'язку з цим майорів український прапор", - повідомив Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко призначив Перебийноса послом України в Чехії 23 січня.

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Перебийніс з 10 травня 2015 року був послом України у Латвійській Республіці.

Він народився у Тернополі 9 листопада 1968 року. У 1992 році закінчив Київський державний університет ім. Тараса Шевченка.

У 2013 - 2015 роках обіймав посаду директора Департаменту інформаційної політики МЗС України.