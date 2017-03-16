Перебийніс розпочав виконання обов'язків посла України у Чехії
06:15, 16 березня 2017Політика
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Новопризначений посол України у Чеській Республіці Євген Перебийніс вручив вірчі грамоти президенту цієї країни Мілошу Земану.
Перебийніс вручив вірчі грамоти президенту Чехії / Фото УНІАН
Про це він написав у Twitter.
"Сьогодні вручав вірчі грамоти президенту Чехії. А над Празьким Градом у зв'язку з цим майорів український прапор", - повідомив Перебийніс.
Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко призначив Перебийноса послом України в Чехії 23 січня.
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Перебийніс з 10 травня 2015 року був послом України у Латвійській Республіці.
Він народився у Тернополі 9 листопада 1968 року. У 1992 році закінчив Київський державний університет ім. Тараса Шевченка.
У 2013 - 2015 роках обіймав посаду директора Департаменту інформаційної політики МЗС України.
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