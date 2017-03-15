В УДО не пояснюють, яким чином люди в камуфляжі сьогодні зайшли в Раду

В Управлінні Державної охорони поки не пояснюють, яким чином група правоохоронців у камуфляжі потрапила до сесійної зали Верховної Ради, яка охороняється співробітниками УДО.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі УДО.

У відомстві зазначили, що зараз розбираються з цим питанням.

Як повідомляв УНІАН,сьогодні до парламентської зали депутати провели поліцейських, які розповіли про конфлікт під Слов'янськом за участю позафракційного народного депутата Володимира Парасюка.

Перший заступник голови ВР Оксана Сироїд оголосила, що депутати з фракцій «БПП» і «Народний фронт», які просили оголосити перерву, хочуть виступити з трибуни.

За її словами, коли вона вела пленарне засідання ВР і побачила, що з дверей ложі уряду до зали заходять люди у «мілітарній формі» і йдуть до трибуни, то сприйняла це як «захоплення зали парламентських засідань і парламентської трибуни».

«І я вимушена була закрити пленарне засідання сьогодні», - констатувала заступник голови парламенту.

Коли до сесійної зали зайшли у супроводі депутата від «Народного фронту» Антона Геращенка правоохоронці у камуфляжі і попрямували до трибуни парламенту, як стверджує Сироїд, у відповідь на це вона одразу ж оголосила про закриття сьогоднішнього засідання ВР.

Незважаючи на це, четверо працівників поліції з парламентської трибуни розповіли подробиці про вчорашнє намагання прорватися через блокпост колони автомобілів на чолі з народним депутатом Парасюком.

За словами командира роти спеціального призначення при ГУНПУ в Донецькій області полковника поліції Юрія Голубана близько 19-ї години до блокпосту при в’їзді в Слов’янськ під’їхала колона із 13 автомобілів, яку супроводжував Парасюк.

Читайте такожПарубій скликає засідання лідерів фракцій - Ляшко

«Нехтуючи законними вимогами поліцейських надати документи та автомобілі для огляду, народний депутат створив конфліктну ситуацію, внаслідок якої проти поліцейських було застосовано газові балончики», - сказав поліцейський.

Він констатував, що в результаті цих дій постраждало шестеро поліцейських – три з опіками очей і обличчя, один з пошкодженням ноги і два з серйозними гематомами, які наніс саме Парасюк.

Начальник кримінальної поліції Слов’янського відділу поліції Павло Свір заявив, що «те, що вчора відбувалося на блокпосту – стоїш з «відкритим ротом» і не розумієш, як таке може відбуватися у цивілізованій державі».

«Люди, які були з народним депутатом, сказали мені в обличчя, що будуть шукати наші родини і вирізати наших дітей. Чесно сказати – я не чув таких слів навіть «по той бік барикади», – зазначив він.

Сироїд звернулася до Генеральної прокуратури та СБУ щодо сьогоднішніх подій у парламенті.

«Я не знаю, що там триває. Але хтось дав дозвіл включити мікрофони у залі парламентських засідань... А окремі народні депутати, фактично узурпувавши функції спікера і віце-спікера, оскільки там немає нікого, продовжують щось вести у залі пленарних засідань», - сказала вона.

Сироїд пояснила, що вона не могла зв'язатися з керівником Апарату Верховної Ради і не розуміє, на якій підставі у сесійній залі після закриття засідання тривала «якась робота».

Віце-спікер переконана, що СБУ і ГПУ повинні провести розслідування: хто спланував ці дії і з якою метою.

***Увечері 14 березня на блокпосту в Слов'янську при перевірці документів стався конфлікт між правоохоронцями та Парасюком і прихильниками блокади, що рухалися колоною в складі 13 автомобілів. В результаті конфлікту сім поліцейських дістали тілесні ушкодження. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Пізніше того ж дня під Краматорськом поліцейські зі стріляниною в повітря затримали автоколону з громадянами, які перед цим прорвалися крізь блокпост до Слов'янська.