Тимошенко радіє, що посадила на голодний пайок політичних суперників

Уряду вдалося позбутися корупції в газовій сфері і відсторонити компанію "РосУкрЕнерго", яка зірвала переговори 30-31 грудня 2008 року.

Як повідомили УНІАН в Управлінні по зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, про це прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Я хотіла б чітко заявити про те, що на рівні в тому числі керівництва «Газпрому» підтверджено, що зрив переговорів 30-31 грудня 2008 року відбувався саме компанією «РосУкрЕнерго» через політиків і високопосадовців України», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами глави уряду, в той час, коли обговорювалася ціна на газ на 2009 рік для України на рівні 235-250 доларів США за тисячу кубометрів, «РосУкрЕнерго» запропонувало ціну 285 доларів.

Прем’єр-міністр України наголосила, що уряду вдалося позбутися корупції у газовій сфері й відсторонити «РосУкрЕнерго» від поставок російського газу в Україну.

«Ви знаєте, що в 2008 році ми покінчили з «УкрГаз-Енерго», якій було віддано весь внутрішній ринок України. В цьому році ми прибрали з ринку найбільшу корупцію, яка була зроблена за останні кілька років, – це «РосУкрЕнерго», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО і додала, що НАК «Нафтогаз України» та «Газпром» уклали прямі контракти на поставки газу, без будь-яких посередників.

«Нарешті ми прибрали велику політичну годівницю, яка годувала кілька політичних потужних сил і з якої роздавали хабарі направо і наліво. Зараз це припинилось. Я розумію незадоволення. Я дуже добре знаю, хто в тих корупційних, хабарницьких схемах був. І ті, хто був в цих хабарницьких схемах, сьогодні висловлюють незадоволення такими поганими умовами для України, тому що, дійсно, де ж тепер хабарі отримувати? За рахунок чого ФІРТАШ буде фінансувати політичні сили в Україні?», - сказала прем’єр.