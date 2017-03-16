Парубій доручив провести розслідування щодо вчорашніх інцидентів в парламенті

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на засіданні парламенту.

«Вчора відбулися інциденти в парламенті, коли я перебував на засіданні РНБО», - сказав він.

«Хочу сказати, що всі інциденти будуть вивчені, і я дав доручення провести розслідування з цього приводу», - наголосив він.

За його словами, вчора під час нарад з лідерами фракцій досягнуто домовленості, що «сьогодні український парламент має продемонструвати суспільству якісну і системну роботу».

«Я не дозволю зробити протистояння в парламенті. Парламент має працювати, парламент має приймати рішення», - наголосив Парубій.

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Як повідомляв УНІАН, 15 березня до сесійної зали парламенту депутати провели поліцейських, які розповіли про конфлікт під Слов'янськом, який стався напередодні, 14 березня, за участю позафракційного народного депутата Володимира Парасюка та учасників торговельної блокади Донбасу.

Перший заступник голови ВР Оксана Сироїд, яка вела засідання парламентське засідання, пояснила, що коли побачила, що з дверей ложі уряду до зали заходять люди у «мілітарній формі» і йдуть до трибуни, то сприйняла це як «захоплення зали парламентських засідань і парламентської трибуни». За словами Сироїд, у зв’язку з цим вона була змушена закрити засідання парламенту.

Незважаючи на це, четверо працівників поліції з парламентської трибуни розповіли подробиці конфлікту з Парасюком.

Своєю чергою в Управлінні Держохорони досі не пояснили, яким чином група правоохоронців у камуфляжній формі потрапила до сесійної зали Верховної Ради, яка охороняється співробітниками УДО.