Гонтарєва хоче через РНБО захистити російські банки - журналіст

Глава Національного банку України Валерія Гонтарєва не збирається вводити реальних санкцій щодо російських банків, замість цього, керівництво НБУ планує провести через РНБО «аферу», а пропоновані санкції не будуть ефективними, вважає журналіст Олександр Дубинський.

Читайте такожДепутати прокоментували інформацію про присвоєння коду МФО "банку ДНР"

Про це Дубинський написав на своїй сторінці в Facebook.

«Завтра на засіданні Ради нацбезпеки з подачі НБУ готується афера, мета якої - захистити інтереси Кремля на території України. Мова йде про перелік "санкцій" проти працюють на українській території банків, що належать російським державним фінансовим інститутам. Той перелік заходів, який виноситься завтра на засідання РНБОУ, з подачі Нацбанку - ніякими санкціями не є», - пише журналіст.

Так, на його думку, запропонований НБУ заборону на розподіл прибутку діяти не буде, так як всі без винятку "дочки" росбанків збиткові, також не буде діяти заборона на розподіл капіталу, так як за законом про банки розподілити прибуток можна тільки після погашення всіх зобов'язань. Крім того, на думку журналіста, пропонована заборона на повернення міжбанківських кредитів є нікчемною, так як всі без винятку "дочки" росбанків вже конвертували такі борги в капітал.

«З перерахованого вище випливає очевидний висновок - "санкції" запропоновані для галочки. Для того, щоб нічого не змінювати, і зберегти кремлівські банки в Україні "як є». Між тим, єдино правильне рішення щодо "фінансових агентів Кремля" - тільки одне. Негайне закриття або націоналізація», - вважає Дубинський.

Крім того, за даними Дубинського, в Адміністрацію президента дзвонив глава Сбербанку РФ Герман Греф, який переконував ряд чиновників не застосовувати ніяких жорстких рішень щодо "дочки" Сбербанку.

«Дзвонив, очевидно, і в Нацбанк. Які аргументи використовує Кремль і його банкіри при розмовах з українськими чиновниками, які так завзято кинулися захищати російські банки на нашій території - я, на жаль, не знаю. Знаю тільки те, що і глава НБУ Гонтарева і президент Порошенко - мали в свій час дуже тісні зв'язки з російською державною фінансовою корпорацією ВТБ. Перший заступник голови російського ВТБ Соловйов був співвласником гонтаревской компанії ICU. Президент Порошенко - продавав ВТБ свій банк «Мрія», - пише журналіст.