Балога підозрює, що Тимошенко хоче увімкнути грошовий станок

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА вважає, що прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО намагається добитися відставки Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови Національного банку України, щоб взяти НБУ під свій контроль.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі В.БАЛОГИ щодо звернення уряду до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з вимогою відставки В.СТЕЛЬМАХА.

«Для мене є тривожним сигналом, що прем`єр-міністр вживає всіх можливих засобів для того, щоб переключити увагу суспільства з теми результатів переговорів про постачання природного газу в Україну. Показовим є те, що урядом, за повідомленням прем`єр-міністра, схвалено результати цих переговорів при тому, що жодного документу міністрам не надавалося. При цьому експерти говорять про незрозумілість доцільності підписання довготермінових угод по 450 доларів, і залишенні вартості транзиту на рівні 2008 року з неясною процедурою перегляду», - наголосив В.БАЛОГА.

Крім того, за словами В.БАЛОГИ, викликає занепокоєння чергова мета, на яку Ю.ТИМОШЕНКО спрямовує свої зусилля. У той час, як в країні розгортається криза, розкручування нового політичного шоу «хто буде головою Нацбанку» навряд чи можна назвати стабілізуючим заходом.

«Адже справа не в СТЕЛЬМАХУ, і всі політичні сили це чудово розуміють. Сьогодні, замість того, щоб вживати термінових кроків із виправлення ситуації, знову шукаємо простих рішень. Необхідність для прем`єр-міністра поставити Національний банк під свій контроль очевидна - замість того, щоб робити напередодні виборів необхідні, але непопулярні кроки для збалансування бюджету, уряд хоче профінансувати всі бюджетні видатки, ввімкнувши станок», - переконаний В.БАЛОГА.

Він підкреслив, ці ці дії несуть загрозу «жбурнути країну назад, у 90-ті роки, коли поки людина від магазину добігала до дому за грошима, ціни встигали підвищувати. Кожна людина, яка має заощадження - заручник такої політики».

«Президент України не може допустити такого сценарію розвитку подій. Виконавча влада не зможе узурпувати всі державні інститути в країні», - наголосив В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово обвинувачувала керівництво НБУ в корупції, махінаціях, непрозорому рефінансуванні комерційних банків та девальвації гривні й вимагала відставки Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови НБУ.

Сьогодні, 21 січня, після засідання Кабміну вона заявила, що фракція БЮТ почала збір підписів народних депутатів для проведення позачергової сесії Верховної Ради для розгляду питання про рефінансування комерційних банків Національним банком України.

Також сьогодні на засіданні уряд ухвалив заяву, в якій звертається до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з вимогою негайної відставки В.СТЕЛЬМАХА з посади голови Нацбанку.