СБУ поки не прийняла рішення щодо в'їзду в Україну представниці з Росії на "Євробачення-2017"

Служба безпеки поки не ухвалила рішення про заборону в’їзду на територію України представниці Росії на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2017» Юлії Самойлової.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістів повідомив голова СБУ Василь Грицак.

«Станом на цю хвилину рішення про заборону в’їзду співачки з Росії поки не прийнято. Воно буде прийматись. У нас є ще доволі багато часу до травня», - сказав голова СБУ.

Він також наголосив, що у цьому питанні повинна бути не лише реакція Служби безпеки.

«Ми хотіли б теж почути висновки з цього питання організаторів «Євробачення», Міністерства культури та інших відповідних відомств», - сказав Грицак.

Він також зауважив, що у разі, якщо людина перетнула кордон окупованої території, це означає, що вона скоїла адміністративне правопорушення.

«Це є підставою, щоб закрити в’їзд. Але пам’ятайте і про інше, що ініціювати питання закриття належить не лише виключно до компетенції СБУ… Якщо вона перетнула кордон України – це правопорушення, яке віднесено до компетенції прикордонної служби. Вони теж можуть ініціювати закриття в’їзду. Я не перекидаю стрілки на мого колегу, якого я поважаю – Віктора Назаренка. Я просто кажу, що чомусь всі питання пов’язують з СБУ», - додав Грицак.

При цьому голова СБУ дав журналістам зрозуміти, що рішення про висунення Самойлової представником РФ на «Євробачення-2017», що проходитиме у Києві, має провокативні елементи.

“Те, що говорять оперативні джерела з території Росії, - були й інші співаки з непоганими вокальними даними, але чомусь було вирішено направити до нас саме цю людину... Це було зроблено для того, щоб створити привід і подивитись на нашу реакцію. Реакція СБУ обов’язково буде”, - зазначив Грицак.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією російського «Першого каналу», від Росії на «Євробачення-2017» до Києва має поїхати співачка Юлія Самойлова.

За даними ЗМІ, Самойлова в червні 2015 року брала участь у гала-концерті «Світ спорту і добра» в окупованому Росією Криму. Цю інформацію вже підтвердили в Кремлі.

13 березня керівник Управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ Олена Гітлянська заявила, що спецслужба прийме зважене рішення про в'їзд на територію України Самойлової.

«У відповідь на численні запити журналістів щодо Юлії Самойлової хочу наголосити: СБУ вивчить питання і прийме виважене рішення щодо її в'їзду на територію України. Наголошую, що наша позиція буде базуватися виключно на нормах українського законодавства та в інтересах національної безпеки. Про результати ми повідомимо додатково», - зазначила Гітлянська.