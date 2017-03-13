Клімкін прокоментував участь Самойлової у Євробаченні-2017 від Росії

Глава МЗС Павло Клімкін назвав черговою провокацією з боку РФ участь представника Юлії Самойлової в пісенному конкурсі Євробачення-2017, передає LIGA.net.

"СБУ перевіряє її, є заява (питання про російського кандидата на Євробаченні Юлії Самойлової - УНІАН.). Я вважаю, що закон повинен бути один для всіх. Росія вже багато років займається провокаціями", - сказав Клімкін.

Читайте такожУ Кремлі підтвердили, що російська учасниця Євробачення-2017 відвідувала окупований Крим

Як повідомляв УНІАН, за інформацією російського «Першого каналу», від росії на «Євробачення-2017» в Київ поїде співачка Юлія Самойлова.

Сьогодні, 13 березня, керівник Управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ Олена Гітлянська заявила, що спецслужба прийме зважене рішення про в'їзд на територію України Самойлової. «У відповідь на численні запити журналістів щодо Юлії Самойлової хочу наголосити: СБУ вивчить питання і прийме виважене рішення щодо її в'їзду на територію України. Наголошую, що наша позиція буде базуватися виключно на нормах українського законодавства та в інтересах національної безпеки. Про результати ми повідомимо додатково», - зазначила Гітлянська.

За даними ЗМІ, Самойлова в червні 2015 року брала участь у гала-концерті «Світ спорту і добра» в окупованому Росією Криму. Цю інформацію вже підтвердили в Кремлі.