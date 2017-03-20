Порошенко про блокаду ОРДЛО: удар під дих Україні

Торгова блокада у зоні проведення антитерористичної операції загрожує зростанню промисловості й курсу національної валюти України, заявив президент України Петро Порошенко на засіданні Ради регіонального розвитку в Києві.

"Внаслідок блокади Україна втратила вплив на власні території. Водночас, завдано серйозного удару по вітчизняній енергетиці, металургії, по бюджету", - сказав глава держави.

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При цьому він зазначив, що українські підприємства у зоні АТО захоплені і розграбовані бойовиками.

Внаслідок блокади Україна втратила вплив на власні території. Водночас завдано удару по вітчизняній енергетиці, металургії, по бюджету — Петро Порошенко (@poroshenko) March 20, 2017

"Блокада Донбасу - удар під дих Україні. У першу чергу відчує промисловість", - передає слова Порошенка його пре-секретар Святослав Цеголко.

Президент: Блокада Донбасу- удар під дих Україні. В першу чергу відчує промисловість — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) March 20, 2017

Як повідомляв УНІАН раніше, враховуючи захоплення українських підприємств та загострення безпекової ситуації в зоні АТО, РНБО прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення.

Пізніше президент Петро Порошенко заявив, що тимчасова заборона на переміщення товарів через лінію розмежування в зоні АТО діятиме до повернення бойовиками під юрисдикцію України захоплених підприємств, вартість яких оцінюється в 2 млрд дол.