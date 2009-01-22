Інтер запросив на дискусію Тимошенко і Фірташа

Телеканал “Інтер” запросив прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО 23 січня взяти участь у програмі "Свобода на Інтері".

Про це УНІАН повідомили в PR-службі телеканалу.

У студію запрошений і співвласник «РосУкрЕнерго» Дмитро ФІРТАШ.

Тема програми - результати газових переговорів між Україною і Росією, а також значення і наслідки нових газових домовленостей для української економіки.