Інтер запросив на дискусію Тимошенко і Фірташа
17:45, 22 січня 2009Політика
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Телеканал “Інтер” запросив прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО 23 січня взяти участь у програмі "Свобода на Інтері".
Про це УНІАН повідомили в PR-службі телеканалу.
У студію запрошений і співвласник «РосУкрЕнерго» Дмитро ФІРТАШ.
Тема програми - результати газових переговорів між Україною і Росією, а також значення і наслідки нових газових домовленостей для української економіки.
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