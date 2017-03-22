Рада закликала Конгрес США зробити Україну основним союзником поза НАТО

Верховна Рада закликала Конгрес Сполучених Штатів Америки укласти оборонну угоду з Україною та надати нашій державі статус основного союзника поза НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 232 із 327 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

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«Відповідно до духу і букви Будапештського меморандуму, а також на розвиток стратегічного партнерства між нашими державами, звертаємося до США з проханням розглянути питання щодо укладення з Україною оборонної угоди та надання Україні статусу Основного союзника поза НАТО», - йдеться у зверненні.

Народні депутати вважають, що надання Україні статусу основного союзника поза НАТО та укладення двосторонньої оборонної угоди між Україною та США матиме величезний вплив на припинення російської агресії проти України, стримування агресора та запобігання розпалюванню великої війни в Європі.

«Це є в інтересах України, США, Європи і усього світу», - наголошується у зверненні.

Також народні депутати зазначають, що «агресивна політика РФ не обмежується Східною Європою, вона становить загрозу для всієї Європи та глобальної стабільності».

«Солідарність міжнародної спільноти та лідерство США у захисті України від агресії – це внесок у зміцнення європейської та світової безпеки», - сказано у зверненні.