НАЗК починає повну перевірку декларацій 7 народних депутатів, двох прокурорів і колишнього судді

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочинає повну перевірку декларацій 11 осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, серед яких 7 народних депутатів.

Як повідомляє прес-службі відомства, відповідне рішення прийнято на засіданні НАЗК.

Зазначається, що підставою для проведення повної перевірки декларацій стала інформація про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей, отримана НАЗК від фізичних осіб, громадських організацій та правоохоронних органів.

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У відомстві не уточнили про перевірку документів яких саме депутатів йдеться, лише наголосили, що уповноважені особи НАЗК перевірять декларації 7 народних депутатів, прокурора Київської прокуратури, військового прокурора сил АТО, колишнього судді та співробітника Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Крім того, у НАЗК повідомили про 20 відмов у проведенні повної перевірки декларацій за зверненнями фізичних, юридичних осіб, засобів масової інформації та інших джерел про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей.

***Система електронного декларування статків високопосадовцями є однією з вимог закону «Про запобігання корупції».

Перший етап подання електронних декларацій завершився наприкінці жовтня 2016 року. Друга хвиля електронного декларування почалася 1 січня 2017 року і триватиме до 1 квітня для службових і посадових осіб, які працюють в органах влади та місцевого самоврядування, у державних та комунальних установах, закладах і організаціях.