Тимошенко доручила трьом відомствам пильно стежити за Черновецьким

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Головному Контрольно-ревізійному управлінню, Міністерству праці та соціальної політики і Міністерству фінансів контролювати цільове використання київською владою бюджетних коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення Ю.ТИМОШЕНКО зробила під час селекторної наради з головами обласних держадміністрацій з питань виплати заробітних плат та пенсій.

«Я просила б КРУ, Міністерство праці та Міністерство фінансів особливу увагу приділити місту Києву. Єдине, що у мене викликає занепокоєння, що тут можуть бути проблеми, пов’язані з нечесним ставленням до бюджетних коштів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр вважає, що оскільки в столиці України сконцентровані всі фінансові потоки, у міському бюджеті має вистачати ресурсів для виплати заробітних плат працівникам бюджетної сфери.

«Зробіть так, щоб Київ жив нормальним життям, а не постійно його лихоманило через те, що є таке горе мати такого мера. Соромно навіть казати – практично вся країна здає податки в Києві і вся країна має центральні офіси в Києві… І при цьому у керівництва міста вистачає совісті не виплачувати вчасно працівникам бюджетної сфери заробітну плату. Це безпрецедентні речі», - вважає вона.