Поліція ще встановлює особу вбивці Вороненкова

Поліція ще встановлює особу кілера, який в центрі Києва вбив екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко. “Особу ще встановлюємо”, - заявив він.

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“Враховуючи діяльність потерпілого, його особисті зв’язки, наша перша версія — це замовне вбивство, пов’язане з його діяльністю”, - додав Крищенко.

Також начальник поліції Києва підкреслив, що посилені заходи охорони медичних закладів, де знаходиться поранений охоронець Вороненкова та поранений нападник.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва сталася перестрілка, убитий колишній депутат Держдуми РФ і поранені ще дві людини. Цю інформацію підтвердив начальник ГУ Нацполиции в Києві Андрій Крищенко.

Денис Вороненков, колишній депутат Держдуми, восени минулого року виїхав з Росії, а в грудні отримав українське громадянство. Вороненков також підтвердив, що дав свідчення у справі колишнього президента України Віктора Януковича.