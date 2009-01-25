Банк “Надра” оголосив Тимошенко Акт непокори

Співробітники банку “Надра” планують 27 січня на 2 години призупинити роботу і вийти на вулицю в знак протесту проти свавілля політиків. Про це йдеться у відкритому листі співробітників банку “Надра” до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, розміщеному на офіційному веб-сайті банку.

“Ви, як ніхто інший, знаєте до чого можуть призвести необґрунтовані заяви з боку перших посадових осіб держави. Тому на знак протесту проти свавілля і вседозволеності політиків ми оголошуємо Акт громадянської непокори. У вівторок, 27 січня 2009 року з 12.00 до 14.00 всі співробітники Надра банку по всій Україні припинять на дві години свою роботу і вийдуть на вулицю з вимогою припинити знищувати одну з найбільших фінансових установ країни”, - говориться у листі.

Також у листі співробітники банку звертаються до Ю.ТИМОШЕНКО з проханням припинити безпідставні звинувачення на адресу банку. “Ви як прем’єр міністр не можете не знати, що кожна ваша заява останнім часом викликає паніку і дестабілізує роботу не тільки Надра Банку, а й банківської системи в цілому”, - йдеться у листі.

“Всі ми чекаємо від вас конкретних дій по оздоровленню вітчизняної економіки і переконані, що ви як прем’єр-міністр маєте керувати цим процесом, а не займатися зведенням особистих рахунків для зростання власного політичного рейтингу. Ваша політична амбітність зрозуміла, однак чому ви досягаєте своїх цілей, руйнуючи спокій і добробут наших сімей та наших клієнтів?”, - говориться у листі

Як зазначається у листі, колектив банку – це майже 10 тисяч співробітників по всіх регіонах України.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Національний банк України 20 січня ц.р. ухвалив рішення про виділення кредиту банку «Надра» у розмірі 3 млрд. грн. “У той час, коли двічі у Верховній Раді розглядалося питання про діяльність Нацбанку, Національний банк знову вчора ухвалив рішення про виділення 3 млрд. грн. банку «Надра» - пану ФІРТАШУ. Я хочу поцікавитися, якої межі досягатиме корупція, зловживання, лобізм? До якої межі триватиме зневага всіма правилами і нормами поведінки?”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Прем`єр-міністр повідомила, що НБУ ухвалив рішення про рефінансування тільки одного банку.

24 січня Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що вважає за необхідне, щоб Національний банк України запровадив тимчасову адміністрацію в банку «Надра». Вона зазначила, що цей банк використовував кошти, одержані як рефінансування, для «обігу на тіньовому ринку, не для вирішення проблем вкладників банку».

У грудні минулого року Ю.ТИМОШЕНКО звинуватила банк "Надра" у спекуляціях, які призвели до падіння курсу гривні. Вона попросила Рахункову палату і Генеральну прокуратуру перевірити діяльність банку "Надра". На її думку, банк "Надра" був у змові з Національним банком для спекуляцій на валютному ринку. Свідченням цього, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, є те, що при виділенні фінансової допомоги банкам, "Надра" одержав суму, що у багато разів перевищує фінансову допомогу іншим банкам.

23 січня прес-служба банку “Надра” заявила, що банк відкидає всі закиди Ю.ТИМОШЕНКО й вимагає припинити безпідставні звинувачення. У банку повідомили, що отримане рефінансування від НБУ направлене на заміщення коштів клієнтів та погашення зовнішніх позик.