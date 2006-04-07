Близько 4 тисяч прибічників створення коаліції Партії регіонів та блоку “Наша Україна” провели в Києві акцію “Ланцюг єднання”.

Як передає кореспондент УНІАН, молоді люди вишукувались у живий ланцюг від вул. Спаської, де розташований штаб “Нашої України”, до вул. Московської, де знаходиться штаб Партії регіонів.

Вони тримали транспарант “Єднаймо Схід і Захід” і роздавали перехожим листівки з написом “Нам потрібна стабільність, нам не потрібні революції”.

На рукавах молодих людей пов’язані блакитні та помаранчеві стрічки.

За словами учасників акції, вони звертаються до політиків з проханням не роз’єднувати країну через політичне протистояння, а об’єднати свої зусилля навколо спільних інтересів держави та її громадян. Таке єднання, на їх думку, можна розпочати з українського парламенту, зі створення в ньому політичного союзу “Нашої України” та Партії регіонів.

Як повідомив один з організаторів акції Олександр ШЕНЛЕСТОВ, молодих людей вдалося зібрати завдяки тому, що учасники цієї неформальної ініціативи роздали на станціях метро декілька десятків тисяч флаєрів.

«Сьогодні серед учасників - наші знайомі, знайомі наших знайомих, які по інтернету дізналися про цю акцію і прийшли сьогодні підтримати ідею єдності України», - відзначив він.

«Нам набридли революції, ми хочемо примирення в ім`я процвітання нашої єдиної і суверенної держави. Ми не бажаємо розколу, як у владі так і в суспільстві. Вибори позаду і нашій владі теж треба об`єднатися. Ми за створення помаранчево-блакитної коаліції в новообраному парламенті, в яку повинні увійти Партія регіонів, Наша Україна, БЮТ і СПУ», – сказав інший учасник акції Руслан ПАВЛЕНКО.

Водночас політолог Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає, що ініціатором акції може бути Партія регіонів. “Це дуже вдалий технологічний хід”, – сказав політолог. – Знаючи про ситуацію з переговорним процесом щодо створення коаліції “неооранж”, Партія регіонів демонструє миролюбство та прагнення знайти компроміс, який зняв би напругу”.

“Сині” сьогодні намагаються мобілізувати свій електорат під ідею національної єдності, ідеальної економіки та ін. “Регіони” намагаються перехопити статус моральної сили, на який раніше претендували виключно “помаранчеві” політики”, – зазначив політолог.