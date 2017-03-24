У Кремлі прокоментували інформацію про навчання вбивці Вороненкова в диверсійній школі у РФ

У Кремлі назвали «абсурдними» заяви української влади про те, що вбивця екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова проходив підготовку в школі диверсантів у Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

На запитання, що він думає, стосовно заяви про те, що вбивця Вороненкова проходив підготовку в диверсійній школі в РФ, Пєсков відповів, що «це абсурдно».

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«Сподіваємося, що вони (заяви – Ред.) не означають відмову від проведення серйозного слідства, від виконання серйозних слідчих дій», - додав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, Вороненкова вбили 23 березня в центрі Києва. В результаті перестрілки також було поранено охоронця Вороненкова і самого нападника, який пізніше помер від отриманих поранень.

Як повідомив народний депутат, член колегії МВС України Антон Геращенко, вбивство скоєно громадянином України Павлом Паршовим, який у Росії пройшов курс навчання в школі для диверсантів.

Президент Петро Порошенко назвав вбивство Вороненкова актом державного тероризму з боку Росії, яку екс-депутат Держдуми РФ був змушений залишити з політичних міркувань.

Вороненков був одним із головних свідків російської агресії проти України й, зокрема, ролі екс-президента Віктора Януковича щодо введення в Україну російських військ.