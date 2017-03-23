"Цілеспрямовані дії Росії": поліція назвала одну з першочергових версій вбивства екс-депутата Держдуми Вороненкова

Однією з першочергових версій вбивства екс-депутата Державної думи РФ, який прийняв українське громадянство, Дениса Вороненкова є цілеспрямовані дії Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Національної поліції Олександр Вакуленко на місці скоєння злочину, біля "Прем’єр-палацу" в центрі Києва.

"Оперативно на місце пригоди прибули представники центрального апарату (поліції), які включилися в роботу, зокрема криміналісти, які надають допомогу київським поліцейським по оперативному відпрацюванню місця пригоди і плануванню подальших невідкладних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на якнайшвидше з’ясування всіх обставин вчиненого злочину", - заявив він.

"На сьогоднішній момент ми розуміємо, враховуючи особу загиблого, однією з першочергових версій розглядаємо якраз дії Російської Федерації, спрямовані на знищення цієї особи. Особи, яка давала важливі свідчення й відігравала ключову роль в процесах, які відбувалися в Україні", - наголосив Вакуленко.

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Як повідомляв УНІАН, Вороненков кілька місяців тому переїхав в Україну разом із дружиною, також екс-депутатом нижньої палати російського парламенту Марією Максаковою.

Слідчий комітет РФ висунув йому заочне обвинувачення та оголосив у федеральний розшук. Вороненкову заочно інкримінують організацію особливо великого шахрайства - рейдерське захоплення у 2011 році будівлі в центрі Москви. Кримінальну справу стосовно Вороненкова було порушено в жовтні 2011 року. Незабаром він заочно може бути заарештований і оголошений в міжнародний розшук по лінії Інтерполу. Проте в Інтерполі можуть вважати таке переслідування політично мотивованим.

В інтерв'ю одному з українських ЗМІ Вороненков порівняв Росію з нацистською Німеччиною і назвав помилкою окупацію Криму.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Вороненков є важливим свідком у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. За словами Луценка, Вороненков у своїх показах українським слідчим заявив, що Янукович написав два листи з проханням ввести російські війська в Україну - один на ім’я президента РФ Володимира Путіна, інший - на адресу Держдуми. “У нас є два свідки - екс-депутати Державної думи. Один з них голосував за анексію Криму, інший - ні. І виявляється, що Янукович написав не один, а два листи про введення військ. Один - Путіну, і один - на Держдуму. Він (Вороненков) є важливим свідком, й іншого інтересу у нас до нього немає”, - сказав Луценко.