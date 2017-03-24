Посол Британії: Зміни до е-декларування - серйозний крок назад

Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Джудіт Гоф назвала кроком назад зобов'язання представників громадських об'єднань подавати електронні декларації.

Про це вона написала в мікроблозі у Twitter.

Читайте такожВР не змогла скасувати суперечливі зміни до закону про е-декларування за присутності менш як 200 депутатів

"Зміни до е-декларування - серйозний крок назад, що може обмежити можливості громадських об'єднань, посилити тиск на них, зашкодити реформам. Необхідно переглянути", - заявила Гоф.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Верховна Рада ухвалила закон про внесення зміни до статті 3 закону України "Про запобігання корупції" (№6172), зобов'язавши представників громадських об'єднань подавати е-декларації і увільнивши від цього деякі категорії військовослужбовців.

За це рішення проголосували 268 народних депутатів.