Посол Британії: Зміни до е-декларування - серйозний крок назад

14:57, 24 березня 2017
Політика
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Британія, як і США, негативно оцінює суперечливі зміни до закону України "Про запобігання корупції".

Ілюстрація / REUTERS

Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Джудіт Гоф назвала кроком назад зобов'язання представників громадських об'єднань подавати електронні декларації.

Про це вона написала в мікроблозі у Twitter.

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"Зміни до е-декларування - серйозний крок назад, що може обмежити можливості громадських об'єднань, посилити тиск на них, зашкодити реформам. Необхідно переглянути", - заявила Гоф.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Верховна Рада ухвалила закон про внесення зміни до статті 3 закону України "Про запобігання корупції" (№6172), зобов'язавши представників громадських об'єднань подавати е-декларації і увільнивши від цього деякі категорії військовослужбовців.

За це рішення проголосували 268 народних депутатів.

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Теги: #корупція#закон#декларування