Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про захист культурної спадщини в умовах збройних конфліктів. Про це повідомляє Українська місія в ООН на сторінці в Twitter.

«Рада Безпеки ООН щойно ухвалила резолюцію про захист культурної спадщини в умовах збройних конфліктів. Україна - один з співавторів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що текст резолюції розробили представники Італії та Франції.

Крім цього, резолюція підтверджує, що такі дії можуть бути військовими злочинами.

«Резолюція закликає вжити заходів для запобігання та припинення незаконної торгівлі та обігу культурних цінностей, а також налагоджувати широкомасштабне співробітництво між правоохоронними та судовими органами за підтримки ЮНЕСКО та Інтерполу», - наголошується в тексті.

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Документ засуджує незаконне знищення, а також розграбування і вивезення культурних цінностей з території, де відбуваються військові конфлікти.

Автори резолюції закликали держави-члени ООН розміщувати культурні цінності ів рамках мережі існуючих на їхніх територіях «безпечних зон».

Крім того, резолюція передбачає включення до мандатів миротворчих операцій ООН завдання щодо захисту об'єктів культурної спадщини.