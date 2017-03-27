НАЗК перевірить декларації 4 суддів Вищого госпсуду та 5 нардепів

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочинає повну перевірку декларацій 11 осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, серед яких 4 суддів Вищого господарського суду України.

Як повідомляється на сайті НАЗК, відповідне рішення прийнято на засіданні Нацагентства.

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Зазначається, шо підставою для проведення повної перевірки декларацій стала інформація про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей, отримана НАЗК від фізичних осіб, громадських організацій та правоохоронних органів.

Зокрема, уповноважені особи НАЗК перевірять декларації 4 суддів Вищого господарського суду України, 5 народних депутатів України, посадових осіб апарату Верховної Ради України, Харківської обласної державної адміністрації.

При цьому в повідомленні зазначається, що початком здійснення повної перевірки декларації є день, наступний за днем прийняття відповідного рішення.

Крім того, НАЗК повідомляє про 4 відмови у проведенні повної перевірки декларацій за зверненнями фізичних, юридичних осіб, засобів масової інформації та інших джерел про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей.