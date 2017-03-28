Навіть не почервонів: Лавров заявив, що Росія - мирна країна без територіальних претензій до сусідів

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія - мирна країна без територіальних претензій до сусідів. Про це він заявив в інтерв'ю "Аргументи і факти".

"Росія – мирна держава. У нас немає територіальних претензій по відношенню до сусідів. Зацікавлені, щоб нас оточували благополучні, процвітаючі країни, з якими ми б вибудовували партнерські відносини в дусі добросусідства", - заявив Лавров.

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Крім того, він в черговий раз звинуватив Україну в невиконанні мінських угод. Лавров вважає, що "довгострокове вирішення проблем, пов'язаних з глибокою кризою в Україні, можна знайти тільки політико-дипломатичним шляхом".

Раніше Лавров заявив, щоне бачить «жодних проблем» із захопленням українських підприємств на окупованому Донбасі враховуючи Мінські домовленості.

Крім того, з'явилася інформація про те, що Росія стягує сучасні танки до кордону з Україною.