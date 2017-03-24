Росія стягує сучасні танки до кордону із Україною - ЗМІ

У Ростовській області, поблизу кордону із Україною помічені десятки російських танків. Відповідне відео на своєму YоuTube-каналі опублікувало агентство Reuters.

В описі під відео зазначається, що очевидець бачив десятки сучасних танків, які прибувають на залізничний вокзал в Покровському, що на півдні Ростовської області.

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Нагадаємо, територію "ДНР" відвідала "робоча група" з Москви, яка вивчала фінансово-економічну й соціальну ситуацію на "націоналізованих" підприємствах.

Російськими спеціалістами було рекомендовано керівникам "націоналізованих" підприємств з метою вживання превентивних заходів щодо недопущення можливого соціального вибуху більш оперативно направляти інформацію про ситуацію в трудових колективах, розповів координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.