Мін'юст України звертається до ЄСПЛ про невизнання рішень російських судів проти Яценюка

Рішення російського суду про заочний арешт лідера "Народного фронту" та екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка - це продовження гібридної війни Росії проти України. Про це повідомляє РБК з посиланням на заяву міністра юстиції України Павла Петренка, опубліковану на його сторінці в соцмережі Facebook.

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"Це помста Яценюку за послідовну політику протидії російській агресії. Це плата за міжнародні судові позови і санкції проти Росії, помста за політику енергетичної незалежності та розвиток оборонного сектору України", - йдеться в заяві.

Петренко зазначає, що, згідно з повідомленням посольства України в РФ, 9 березня 2017 Ессентукський міський суд Ставропольського краю заочно розглядав "чеченську" справу проти Яценюка.

"З порушенням всіх можливих процесуальних гарантій російський суд прийняв рішення про заочний арешт Арсенія Яценюка за нібито участь в озброєній банді і умисні вбивства. Це судилище ще раз доводить, що в Росії не існує незалежного правосуддя, а обвинувальні вироки проти українців пишуть в Кремлі. У такий спосіб у Росії і окупованому Криму вже засуджені сотні українських громадян", - підкреслив міністр юстиції.

"Ми з занепокоєнням спостерігаємо за згортанням залишків демократії в Росії, які проявляються, зокрема, у масових незаконних арештах власних громадян і переслідування українців. На наступному тижні я буду зустрічатися з Нільсом Муйжнієксом, комісаром Ради Європи з прав людини, на якій обов'язково зверну увагу на ці ганебні факти порушення прав українців в Росії", - відзначив міністр.

Міністерство юстиції звернеться за роз'ясненням до всіх демократичних держав про невизнання рішень російських судів. "Також ми звернемо увагу Європейського суду з прав людини на цей процес, як ми вже зробили в сотнях інших незаконних затриманнях і судилищах українців в Росії", - наголосив Петренко.