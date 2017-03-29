В Україні посилять охорону місць історичної пам’яті

Президент України Петро Порошенко через обстріл Генконсульства Польщі у Луцьку доручив посилити охорону місць історичної пам’яті в Україні.

Про це Порошенко заявив під час телефонної розмови з президентом Польщі Анджеєм Дудою, повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

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Порошенко засудив брутальний та цинічнийнапад на Генеральне консульство Республіки Польща у Луцьку.

"Українська влада діятиме рішуче для унеможливлення таких провокацій у майбутньому", - наголосив президент.

«Глава Української держави поінформував, що доручив посилити охорону не тільки дипломатичних представництв в Україні, а й місць історичної пам'яті», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 29 березня на четвертому поверсі адміністративного приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку стався вибух. В СБУ заявили, що, за попередніми даними, причиною став постріл з гранатомета РПГ-26. Жертв внаслідок вибуху немає.

Відкрито кримінальне провадження за статтею «теракт».

Президент України доручив правоохоронцям терміново вжити всіх заходів для розслідування обстрілу Генконсульства. Також глава держави доручив посилити охорону іноземних дипломатичних установ для запобігання можливим провокаціям.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення провокацією проти Генконсульства. "Це підлість від тих, хто проти нашої дружби з Республікою Польща. Робимо все, щоб винні були покарані", - наголосив він.