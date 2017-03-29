Депутат пояснила причини призупинки співпраці USAID з НАЗК

Призупинення співпраці Агенції США з міжнародного розвитку (USAID) з Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) зумовлене необхідністю проведення аудиту використання коштів українською стороною та оцінки ефективності роботи американськими партнерами.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написала народний депутат від БПП Ірина Фріз.

"Ця необхідність є результатом зміни глобальної політики США у питанні підтримки та участі в таких проектах, що спирається на визначення розміру допомоги на основі оцінки ефективності її використання приймаючою стороною. З метою визначення ефективності проекту американській стороні необіхдно провести аудит допомоги, що була надана Україні в цьому сегменті", - зазначила народний дептутат.

За її словами, USAID, як урядова стуктура, несе відповідальність перед американськими платниками податків, що надана допомога буде використовуватися відповідно до заявлених цілей. У противному випадку допомога має бути перенаправлена на інші проекти.

"Під час останнього візиту до Вашингтону, представники USAID попереджали про те, що будь-які акти підтримки, включаючи призначення директора офісу в Україні не будуть здійснюватися до повного аудиту діяльності українського офісу. Таким чином, призупинення співпраці USAID з НАЗК не є свідченням зміни політики США щодо України та відмови у підтримці проектів в нашій державі", - зазначила Фріз.

"Нова Адміністрація США вимагає від урядових установ більш економного використання бюджетних коштів в проектах за кордоном. У випадку позитивних результатів аудиту співпраця впевнена буде продовжена. Така перевірка буде гарним сигналом і для України, як свідчення ефективного використання фінансової допомоги її урядовими структурами", - наголосила вона.