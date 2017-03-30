НАБУ відкрило справу проти судді, яка вела процес щодо Насірова

НАБУ відкрило кримінальне провадження стосовно голови Солом'янського суду Києва Людмили Шереметьєвої у справі відстороненого голови ДФС Романа Насірова, пише УП.

Видання повідомляє, що справу Бюро відкрило зважаючи на відповідну заяву низки нардепів. В заяві, зокрема, зазначалось, що голова суду Шереметьєва «не забезпечила чергування суддів, не сприяла організації їх роботи та умисно не вчинила жодних дій, необхідних для належної організації роботи суду» у день, коли час утримання Насірова під вартою спливав, а чергових суддів для розгляду клопотання захисту голови ДФС про відвід судді не було.

Читайте такожСитник: на економічних експертів у справі Насірова намагалися чинити тиск

Тепер в НАБУ повідомили, що заяву депутатів прийнято і за результатами її розгляду в Єдиний реєстр досудових рішень внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, та розпочато кримінальне провадження.

Як повідомляв УНІАН, за даними слідства, Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ.

Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн. Після оголошення підозри Насірова було відсторонено від виконання службових обов’язків голови ДФС.

3 березня адвокати Насірова заявили, що їхнього підзахисного прооперували.

7 березня Солом'янський райсуд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн грн.

16 березня у САП повідомили, що заставу в розмірі 100 млн грн за Насірова внесли його дружина та тесть, пізно ввечері 16 березня Насірова було звільнено з-під варти.