НАБУ відкрило справу проти судді, яка вела процес щодо Насірова
Справу відкрили після заяви групи нардепів про те, що суддя не забезпечила чергування суддів.
НАБУ відкрило кримінальне провадження стосовно голови Солом'янського суду Києва Людмили Шереметьєвої у справі відстороненого голови ДФС Романа Насірова, пише УП.
Видання повідомляє, що справу Бюро відкрило зважаючи на відповідну заяву низки нардепів. В заяві, зокрема, зазначалось, що голова суду Шереметьєва «не забезпечила чергування суддів, не сприяла організації їх роботи та умисно не вчинила жодних дій, необхідних для належної організації роботи суду» у день, коли час утримання Насірова під вартою спливав, а чергових суддів для розгляду клопотання захисту голови ДФС про відвід судді не було.
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Тепер в НАБУ повідомили, що заяву депутатів прийнято і за результатами її розгляду в Єдиний реєстр досудових рішень внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, та розпочато кримінальне провадження.
Як повідомляв УНІАН, за даними слідства, Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ.
Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн. Після оголошення підозри Насірова було відсторонено від виконання службових обов’язків голови ДФС.
3 березня адвокати Насірова заявили, що їхнього підзахисного прооперували.
7 березня Солом'янський райсуд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн грн.
16 березня у САП повідомили, що заставу в розмірі 100 млн грн за Насірова внесли його дружина та тесть, пізно ввечері 16 березня Насірова було звільнено з-під варти.