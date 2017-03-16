За Насірова внесли 100-мільйонну заставу, він може вийти на волю "сьогодні-завтра" - ЗМІ

За голову Державної фіскальної служби Романа Насірова внесли заставу 100 млн грн. За даними джерела, заставу нібито внесла дружина Насірова Катерина Глімбовська, передають Наші гроші.

Після перевірки даних про сплату застави працівниками СІЗО Насіров зможе залишити ізолятор. Це може відбутися сьогодні-завтра.

Нагадаємо, Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Солом'янського райсуду столиці про арешт відстороненого голови ДФС Романа Насірова на два місяці з альтернативою застави в 100 млн гривень.

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Довідка УНІАН. 2 березня детективи Національного антикорупційного бюро України вручили Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що голова ДФС протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних й територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». Протягом зазначеного періоду Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов'язань зазначених підприємств, які не мали на це законних підстав й не надали належні для цього документи. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.