Трамп не проти приєднання США до переговорів щодо Донбасу - ЗМІ

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не проти приєднання США до мінського процесу. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Обіцяного чекають: коли Петро Порошенко може зустрітися з Дональдом Трампом".

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"У команді президента України Петра Порошенка неофіційно розповідають, що Трамп, на відміну від свого попередника Барака Обами, не проти приєднання США до мінського процесу, не заперечує проти цього й Росія, яка, на думку українських дипломатів, зараз всіляко намагається "поховати Мінськ", в тому числі, шляхом проведення переговорів в новому форматі", - йдеться в матеріалі.

Водночас, канцлер Німеччини Ангела Меркель нібито виступає проти офіційного приєднання до переговорів США. Україні ж питання форматів не принципове, за умови, що ніхто не буде відмовлятися від Мінських угод.

Раніше у Міністерстві закордонних справ України заявили, що залучення США до переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі завжди обговорюється, а також не виключають, що згодом може з'явитися переговорний формат, який буде аналогічним «женевському формату».