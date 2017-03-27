Залучення США до переговорів щодо ситуації на Донбасі постійно обговорюється – МЗС

У Міністерстві закордонних справ України стверджують, що залучення Сполучених Штатів Америки до переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі завжди обговорюється, а також не виключають, що згодом може з'явитися переговорний формат, який буде аналогічним «женевському формату». Про це сказав перший заступник глави Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв'ю виданню "Український тиждень".

"Чесно скажу, що ця перспектива постійно обговорюється", - заявив Пристайко, відповідаючи на питання про те, чи реальною є перспектива більше залучати Сполучені Штати до переговорів щодо Донбасу.

При цьому на уточнююче питання, чи йде мова про відновлення «женевського формату», перший заступник глави МЗС зазначив, що аналог цього формату може з часом з'явитися.

"Навіть більше: був канал спілкування у форматі “Сурков-Нуланд”. І хоча Вікторія Нуланд пішла вже з Державного департаменту, не виключено, що аналог цього формату з'явиться з часом. Тобто - не обов’язково сидіти за нормандським столом, щоб бути залученим до переговорів. Це - спрощення ситуації. Разом з тим, у теорії можна кого завгодно залучати. Ви ж пам’ятаєте - демонстрували готовність поляки, канадці, казали, що треба більше залучати Європейський Союз, але питання не в тому, хто сяде до переговорів, умовно кажучи, ззовні, - питання в тому, чи Росія залишиться за цим столом. Можна взяти всіх! Головне, щоб була Росія, яка несе відповідальність і яка впливає на те, що там відбувається на сході України", - сказав Пристайко.

Також він поінформував про підсумки зустрічі делегацій України, Франції та Німеччини у Парижі, яка відбулася 24 березня. Російська делегація на цю зустріч не приїхала.

"Відбувся принциповий, іноді критичний обмін думками. Кожен з учасників сказав те, що вважає, треба було б, на його думку, зробити і що не зроблено, і кожен мав можливість пояснити власну позицію. Були координатори всіх чотирьох робочих груп Мінського процесу, Мартін Сайдік, керівництво місії ОБСЄ, а також делегації Німеччини, Франції та України", - заявив Пристайко.

За його словами, планувалося, що представники Росії братимуть участь у переговорах.

"Переговірний процес триває, на жаль, вже три роки. Країни-учасниці глибоко в нього занурилися, наприклад, канцлер Німеччини Ангела Меркель, - для неї це політичний проект, в який вона дуже багато інвестувала персонально. Всі сторони по-різному ставилися, але вона зайняла дуже чітку й сувору позицію. Чесно скажу, що я не відчуваю тої тонкої матерії, що от скоро вибори, і все поміняється. І Ле Пен, яка поїхала до Путіна, повірте, теж не впливає на ситуацію", - зазначив перший заступник глави МЗС України.

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Говорячи про неприїзд російської делегації до Парижа, Пристайко додав: "У нас є відчуття, що Росія довгий час чекала, як би поторгуватися з новою американською адміністрацією. Якщо Москві здалося, що США подавали з самого початку потрібні для них сигнали, то, щонайменше, їм не вдалося досягти бажаних цілей. В принципі, ми так і очікували, що американська адміністрація не буде займати радикальну протилежну позицію своїм попередникам в такому складному питанні. Більше того: кожна адміністрація Штатів виявляла до Москви готовність до “перезапуску” відносин, але ми знали, чим все закінчиться".

Як повідомляв УНІАН, перша зустріч у «женевському форматі» на рівні глав зовнішньополітичних відомств США, Європейського Союзу, України та Росії відбулася у квітні 2014 року. Вона завершилась ухваленням спільної заяви, виконання положень якої мало би призвести до деескалації напруження та відновлення безпеки для усіх громадян України.

Восени 2014 року міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав «женевський формат» переговорів щодо врегулювання кризи на Донбасі пройденим етапом.