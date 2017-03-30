Порошенко і голова ЄНП скоординували шляхи посилення тиску на Росію

Голова Європейської народної партії Джозеф Доль виступає за збереження санкцій проти Росії до повного відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом.

Про це Доль заявив під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком в рамках Конгресу ЄНП на Мальті, повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

Зазначається, що сторони скоординували шляхи посилення міжнародного тиску на Росію у зв’язку з її останніми неправомірними діями щодо дестабілізації ситуації на Донбасі.

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Президент ЄНП підтвердив незмінність підтримки України та збереження санкцій проти Росії до моменту відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи Крим.

Також під час зустрічі сторони обговорили перспективи завершення ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та запровадження ЄС безвізового режиму для громадян України.