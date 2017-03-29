Петренко запропонував ВР скасувати кримінальну відповідальність за несвоєчасне подання е-декларацій

Міністр юстиції України Павло Петренко вважає, що Верховна Рада має скасувати кримінальну відповідальність за несвоєчасне подання електронних декларацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні уряду.

Зокрема, на думку Петренка, для тих, хто не може вчасно подати декларації через проблеми в роботі реєстру е-декларування, має бути скасована кримінальна відповідальності і надана можливість подати їм декларації протягом 60 днів.

"Що стосується цих 400 тис. людей, які зараз є заручниками, якщо Держспецзв'язок буде спроможний зараз якимось чином дати можливість подати декларації… Всіх, хто не мав можливості подати декларації, але подав чорновики, нам треба бути просити парламент, щоб він для цих людей відмінив кримінальну відповідальність і дав можливість подати їм декларації протягом 60 днів", - сказав Петренко.

Міністр повідомив, що "на наступному тижні ми вийдемо з такою ініціативою до українського парламенту".

Петренко порадив також фіксувати спроби подачі декларацій, щоб була можливість підтвердити цей факт.

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Загалом міністр юстиції негативно оцінив роботу Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Хочу поінформувати членів уряду, що останні фактично 6 місяців НАЗК не виконувало свої функції", - заявив він.

Петренко запропонував розробити відповідні зміни до законодавства. "Ми зараз спільно з колегами напрацьовуємо зміни до закону, тому що дійсно закон визначає, що НАЗК є незалежним органом... він має кошти, він має всю матеріально-технічну базу, але він фактично не працює. Я вважаю, що колегіальність цього органу - це була помилка... Без змін до закону ми цю ситуацію не виправимо щодо інституційної проблеми. Я вважаю, що це повинен бути одноособовий орган, і ми це обговоримо і приймемо рішення", - сказав Петренко.

Також він запропонував провести незалежний аудит роботи НАЗК за останній рік та технічний аудит.

Як повідомляв УНІАН, єдиний реєстр електронних декларацій не працював кілька днів. Водночас друга хвиля електронного декларування закінчується 31 березня, а за несвоєчасне подання декларацій передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність.

Електронні декларації мають подати понад 700 тис. держслужбовців та службовців органів місцевого самоврядування.

Сьогодні, 29 березня, голова НАЗК Наталія Корчак заявила, що наразі роботу реєстру електронних декларацій відновлено, декларації подаються, лише публічна частина реєстру закрита для доступу, щоб зменшити навантаження.