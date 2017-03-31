Тисяча правоохоронців проводять обшуки у тютюнового монополіста через підозру у фінансуванні бойовиків

Департаментом у сфері економіки ГПУ разом з Головною Військовою прокуратурою при оперативній підтримці підрозділів Національної поліції викрито схему особливо великого ухиляння сплати податків та незаконного виводу мільярдів грн за кордон.

Про це повідомив головний прокурор України Юрій Луценко в Facebook.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2012 до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ Мегаполіс Україна ( тепер – Тедіс Україна ) є зокрема громадянин РФ Кесаєв, щодо якого рішенням РНБО застосовано санкції у вигляді заборони виводу коштів з України за кордон», - написав головний прокурор.

За його словами, під впливом Кесаєва на ключові посади в ТОВ Тедіс призначено осіб, які всі свої рішення узгоджують з членом ради директорів російського ЗАТ «Завод імені Дегтярьова» - одного з постачальників зброї терористичним організаціями ДНР - ЛНР.

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Луценко зазначив, що попри заборону РНБО та НБУ через рахунки фірм - транзитерів за 2015-17 виведено 2,5 млрд грн. Встановлено, що для утримання монопольного становища фірма також отримувала сприяння з боку окремих державних органів.

«Наразі 1000 співробітників правоохоронним органів проводять обшуки та інші невідкладні слідчі дії», - додав головний прокурор.

Як повідомляв УНІАН, в середу, 29 березня, у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі поінформували про обшуки в Нацбанку, водночас не уточнивши, в рамках якого кримінального провадження це здійснюється.

У прес-службі Нацбанку зазначили, що виїмка документів проводиться згідно з рішенням Солом'янського районного суду. При цьому регулятор також не уточнив, в рамках якого кримінального провадження це здійснюється.

Пізніше голова НАБУ Артем Ситник повідомив, що обшуки у НБУ пов’язані з керівництвом банку.